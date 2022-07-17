إجلاء آلاف وإعلان الطوارئ بسبب حرائق مدمرة نتيجة موجة حر شديدة بأوروبا..فيديو

فاطمة شوقى

تواجه أوروبا موجة حر مع درجات حرارة قياسية تسبب حرائق مدمرة، وخاصة في جنوب القارة، حيث تكافح دول مثل البرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان ألسنة اللهب العنيفة.

وتتعرض البرتغال بأكملها لخطر الحرائق، حيث تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة، وحتى الآن تم احتراق ما بين 12 ألف و15 ألف هكتار بالفعل، وهو رقم أعلى من تلك المساحات التي تضررت في العام الماضي 2021.



اوروبا تواجه حرائق

وأشارت صحيفة "لا بروبينثياس" الإسبانية، إلى أنه في فرنسا يواصل رجال الإطفاء عملهم، خاصة في مقاطعة جيروند، حيث اشتعلت النيران فيما يقرب من 10 الاف هكتار من الغابات منذ الثلاثاء، ووفقا للسلطات فإنه لكبح الحرائق، تم نشر أكثر من ألف رجل إطفاء وأجبرت 12 ألف شخص على إجلاء كإجراء احترازي، تصل درجة حرارة المنطقة في نهاية هذا الأسبوع إلى 40 درجة.

في شمال أوروبا ، في المملكة المتحدة ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب درجات حرارة تصل إلى 40 درجة ، وهو ما يكسر الرقم القياسي البالغ 38.7 الذي وصلت إليه البلاد في عام 2019.



حرائق فى الغابات

ونصح عمدة لندن صادق خان على سكانها عدم استخدام وسائل النقل العام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وأعلنت بعض المدارس أنها ستبقى مغلقة في جنوب إنجلترا خلال موجة الحر.



حرائق فى جاليسيا

واليونان هي إحدى الدول الأكثر تضررًا من الحرائق كل صيف ، حيث اعتبر رجال الإطفاء حريقًا نشأ في اليوم السابق في جزيرة كريت ، مهد الحضارة اليونانية وذات قيمة أثرية كبيرة ، ليتم السيطرة عليه.



حرائق فى فرنسا

ونتيجة النيران ، تم إخلاء سبع بلدات ريفية، وقال رئيس بلدية مدينة أجيوس فاسيليوس ، يوانيس تاتاراكيس ، إنه على الرغم من اقترابهم من المستوطنات ، لم تتضرر أي منازل، والخطر لم يمر بعد، وخلال هذا الأسبوع فقط ، واجهت خدمات مكافحة الحرائق اليونانية 100 حريق في جنوب البلاد.

وفي إيطاليا ، أثر الحريق على وسط وشمال البلاد منذ بداية الأسبوع. الآن هناك مخاوف من الخراب الذي يمكن أن تسببه درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة الجنوبية الأكثر جفافاً، ويضاف إلى هذه الموجة الحارة الجفاف الذي لم يتم تسجيله منذ سبعة عقود ، مما يزيد من تعقيد مكافحة النيران.