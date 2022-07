إجراءات وقائية صارمة فى مطارات نيوزيلندا لمواجهة موجات كورونا الجديدة

اتخذت نيوزيلندا إجراءات وقائية مشددة فى مواجهة الموجات الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فى منافذ الدخول إلى الدولة مثل المطارات، حيث شوهد عمال أحد مطارات نيوزيلندا يرتدون أقنعة واقية غريبة تغطي رؤوسهم بالكامل، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تُظهر الصورة التى التقطت للموظفين فى المطار النيوزيلندى، التي يُعتقد أنها التقطت هذا الأسبوع، موظفي الهجرة والأمن البيولوجي في كرايستشيرش يرتدون أقنعة N95 وأجهزة تنفس لتنقية الهواء، تُعرف باسم PAPRs، ولا تحمي PAPR الوجه فحسب، بل تحتوي على أنبوب يقوم بتصفية الهواء إلى الغطاء الذي يتم ارتداؤه فوق الرأس.

Christchurch, New Zealand. All the immigration and biosecurity staff in fit tested N95s, mainly 3M Auras. A few who failed fit test were in PAPRs. The officer I spoke to said they had had zero occupational transmission.



IT'S. NOT. HARD. pic.twitter.com/eW1s1YeTLB