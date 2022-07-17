إجراءات وقائية صارمة فى مطارات نيوزيلندا لمواجهة موجات كورونا الجديدة

كتب: إيهاب محمد

اتخذت نيوزيلندا إجراءات وقائية مشددة فى مواجهة الموجات الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة فى منافذ الدخول إلى الدولة مثل المطارات، حيث شوهد عمال أحد مطارات نيوزيلندا يرتدون أقنعة واقية غريبة تغطي رؤوسهم بالكامل، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تُظهر الصورة التى التقطت للموظفين فى المطار النيوزيلندى، التي يُعتقد أنها التقطت هذا الأسبوع، موظفي الهجرة والأمن البيولوجي في كرايستشيرش يرتدون أقنعة N95 وأجهزة تنفس لتنقية الهواء، تُعرف باسم PAPRs، ولا تحمي PAPR الوجه فحسب، بل تحتوي على أنبوب يقوم بتصفية الهواء إلى الغطاء الذي يتم ارتداؤه فوق الرأس.

Christchurch, New Zealand. All the immigration and biosecurity staff in fit tested N95s, mainly 3M Auras. A few who failed fit test were in PAPRs. The officer I spoke to said they had had zero occupational transmission.



IT'S. NOT. HARD. pic.twitter.com/eW1s1YeTLB — Dr David Berger, aBsuRdiSTe cROnickLeR (@YouAreLobbyLud) July 16, 2022

تُستخدم أجهزة تنقية الهواء عادةً إذا كان قناع الوجه القياسى غير متاح تركيبه بشكل صحيح على الشخص الذي يحتاجه، كما تم رصد موظفين آخرين كانوا يرتدون أقنعة N95 وهم يرتدون نظارات واقية، في حين أن معدات الحماية قد تبدو غريبة للكثيرين في جميع أنحاء العالم، إلا أن نيوزيلندا اتبعت نهجًا صارمًا للغاية تجاه كوفيد، ولديها تدابير إخفاء شاملة في مطاراتها.



تقرير ديلى ميل

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، "يجب على ضباط الجمارك ارتداء أقنعة N95 ونظارات واقية، بينما لا تحسب نظارات القراءة"، يأتى هذا فيما خففت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، مؤخرًا، القواعد الخاصة بالزوار الدوليين في محاولة لجذب المزيد من السياح إلى نيوزيلندا.



موظفى نيوزلاندا

كانت نيوزيلندا مغلقة في الغالب بعيدًا عن بقية العالم خلال الوباء، بسبب سياسة Ardern الصارمة لعدم وجود كوفيد والتي شهدت أيضًا أن سكانها يكافحون من أجل العودة إلى ديارهم، وفُرضت عمليات إغلاق متعددة بعد عدد قليل من الحالات.

ويمكن للمسافرين الملقحين بتأشيرات معتمدة دخول البلاد الآن دون الحاجة إلى العزل ولكن يجب عليهم إجراء اختبارين سريعين عند الوصول والإبلاغ عن النتائج.