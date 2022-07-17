إجراءات احترازية ومنع الدخول بأدوات الغش لطلاب الثانوية العامة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة أسوان اليوم الأحد، التوافد على لجان امتحانات الثانوية العامة 2021/2022، وسط تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع الدخول بأدوات الغش.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية "علوم" اليوم امتحان مادة الجيولوجيا وعلم البيئة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية "رياضة" امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة فى محافظة أسوان 7091 طالبا وطالبة، موزعين على 25 لجنة بواقع 24 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى "8 لجان بإدارة أسوان ولجنتين بإدارة دراو و 4 لجان بإدارة كوم أمبو و 3 لجان بإدارة نصر النوبة - 8 لجان بإدارة إدفو".

وأكد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها ، وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 27 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة ، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزى التوزيع، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.