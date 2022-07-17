اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 05:17 ص
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أسعار الحديد والصلب فى مصر.. 17670 جنيها للطن

الأحد، 17 يوليه 2022 05:00 ص
أسعار الحديد والصلب فى مصر.. 17670 جنيها للطن حديد - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم الأحد، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيه فى الطن.

 

أسعار الحديد اليوم..

 سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 

 سعر السويس للصلب 17570 جنيها 

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 

حديد المصريين 17570 جنيها 

 الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

 حديد الجارحى 17300 جنيه

حديد المراكبى 17550 جنيهًا 

 مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

 

وارجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 


الحديد والصلب

أسعار الصلب

أسعار الحديد والصلب

سعر الصلب



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