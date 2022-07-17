أخبار الاقتصاد: فتح باب التقدم لجمعيات الإسكان لحجز قطع أراض بـ10 مدن جديدة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 17-7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان أعلنت عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني بـ10 مدن جديدة.

وزير الإسكان: فتح باب التقدم لجمعيات الإسكان التعاونى لحجز قطع أراض بـ10مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان أعلنت عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاونى بـ10 مدن جديدة، وهى "العبـور الجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة ".

وأكد وزير الإسكان، أن طرح الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعماً لمنظومة الإسكان التعاونى لتحقيق المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الإسكان فى مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاونى لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يوجد تسهيلات كبيرة فى السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقى على 7 سنوات بدون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيراً إلى أن الأراضى كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.

الإحصاء: 31.3% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 17/ 7 / 2022 عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

فوز رئيس هيئة الرقابة المالية برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بـ"الأيوسكو"

احتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة-التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو)- للعامين القادمين (2024-2022)، بعد فوز الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالتزكية فى الانتخابات التى صوت بها 90 عضوًا-ممن لهم حق التصويت-باللجنة ويمثلون أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، فى تقدير دولى جديد للدولة المصرية، وللدور الذى تلعبه على المستويين الإقليمى والدولي.



رانيا المشاط تلتقى بفريق عمل رواد العمل المناخى رفيعى المستوى بالأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بفريق عمل رواد العمل المناخى رفيعى المستوى بالأمم المتحدة، بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرائد العمل المناخى ووزيرة الاستثمار فى دولة بوتسوانا، وساجاريكا شاتيريجى، رائد العمل المناخى للشئون المالية، وحنان صقر، رائد العمل المناخى للتمويل المرن، حيث تم بحث سبل دفع تعزيز التمويلات التنموية لمشروعات التحول الأخضر فى مصر، واستعراض الجهود المصرية استعدادًا لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وبحث الأولويات المصرية والأفريقية فى الدورة المقبلة من قمة المناخ، ومناقشة كيفية دفع مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى العمل المناخي.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الجهود التى تقوم بها الدولة فى سبيل دفع العمل المناخى عالميًا من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتأكيد على ضرورة دعم الأمم المتحدة وفريق أبطال العمل المناخى لجهود الدول المختلفة فى سبيل توفير التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة من أجل دفع التحول الأخضر.