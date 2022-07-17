آراء طلاب المنوفية فى امتحان الجيولوجيا..وعلم النفس يفرح شعبة الأدبي (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية اليوم، حول امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، ففى الشعبة الأدبية ارتسمت الفرحة على وجوه الطلاب عقب الخروج من أداء امتحان مادة علم النفس، حيث أكد الطلاب سهول الامتحان، بينما سادت حالة الحزن على طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة نظرا لصعوبة امتخان مادة التفاضل اليوم حيث أكد الطلاب صعوبة الامتحان.