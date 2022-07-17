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آراء طلاب المنوفية فى امتحان الجيولوجيا..وعلم النفس يفرح شعبة الأدبي (فيديو)

الأحد، 17 يوليه 2022 01:02 م
آراء طلاب المنوفية فى امتحان الجيولوجيا..وعلم النفس يفرح شعبة الأدبي (فيديو) طلاب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية اليوم، حول امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، ففى الشعبة الأدبية ارتسمت الفرحة على وجوه الطلاب عقب الخروج من أداء امتحان مادة علم النفس، حيث أكد الطلاب سهول الامتحان، بينما سادت حالة الحزن على طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة نظرا لصعوبة امتخان مادة التفاضل اليوم حيث أكد الطلاب صعوبة الامتحان.
 
 
فى المقابل تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، شعبة علم علوم عقب الخروج من أداء إمتحان مادة الجيولوجيا فمنهم من أكد سهولة الامتحان وآخرين أكد إحتواء الامتحان على نقاط فى غاية الصعوبة .
 
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