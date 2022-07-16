9 مرشحين بالقائمة المبدئية لمنصب عميد آداب القاهرة.. وبدء تلقى الطعون اليوم

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف بالأسماء المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الآداب حيث ضمت القائمة 9 مرشحين يتنافسون على المنصب وهم:

1 - الدكتور خالد محمود توفيق حسن إبراهيم

2- الدكتور أشرف على عبده على

3- الدكتور متولى عبد الصمد عبد العزيز

4 -الدكتورة عبير محمد عبد السلام

5 - الدكتور أسامة أحمد جمال السيد

6 - الدكتورة نجلاء رأفت أحمد

7 - الدكتور خالد عبد الحليم محمد أبو الليل

8 - الدكتور عبد الرازق فوقى عبد الرازق عبد العزيز

9 - الدكتورة رانيا محمد فتحى محمد عبدة

وفى نفس السياق، من المقرر أن يتم فتح باب تلقى الطعون على المترشحين اليوم السبت، ويستمر حتى غدا الأحد، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين .