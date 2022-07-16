6 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة هذا الأسبوع أبرزها تعديل اسم "القلعة"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، أول أسبوع تداول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أبرزها انعقاد عمومية عدد من كبرى الشركات المقيدة منها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، و القلعة للاستشارات المالية، وجنوب الوادي للأسمنت.

تستهل شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أحداث البورصة، غدًا الأحد، بانعقاد الجمعية العامة العادية للنظر في الموافقة على البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل أرض وبناء الأراضي أرقام (142، 143، 172، 174) بلوك (د) بمنطقة الخدمات بمحور القطامية والمحصورة بين الكيل 24.05 و24.190 طريق القطامية الصحراوي، والبالغ مساحتها 33600 متر مربع تحت العجز والزيادة لصالح شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع وعقود التأجير التمويلي.

كما تنظر الجمعية، موافقة مجلس الإدارة في 12 يونيو الماضي، على عمل كفالة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وذلك لكفالة التزاماتها لدى بنك قطر الوطني الأهلي الناتجة عن منحها حد خطاب ضمان بمبلغ 56.4 مليون جنيه.

وفي اليوم التالي، تنعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات للنظر في تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك باثنين مليار جنيه، كما تعقد في اليوم نفسه الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت للنظر في طلب المساهمين في عرض المعوقات التي تواجه قطاع الأسمنت في مصر من مشكلات الطاقة وآثارها السلبية وارتفاع التكلفة وانخفاض الطلب على المنتج والمشاكل التي تواجه الشركة، والموقف القانوني لطلبات الشركة والحلول المتاحة.

وينتهي يوم الإثنين، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة، وتوزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2000 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويختتم الأسبوع يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لاعتماد تعيين عضوين جديدين ممثلان عن شركة ألفا أوريكس ليميتد، وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية، للنظر في استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، وتعديل اسم الشركة وتعديل نص المادة 2 من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك، ونقل ومقر الشركة وتعديل نص المادة 4 من العقد والنظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.