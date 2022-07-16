5 مبادئ من أجل الازدهار.. الرئيس السيسي يضع روشتة لعلاج أزمات المنطقة..إنفوجراف

خلال كلمته بأعمال قمة جدة للأمن والتنمية، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برسائل عديدة، إذ شدد على أن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دومًا خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته، وفرضته، وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق، والعدل، والتوازن، واحترام حقوق الآخر، وقبوله.

وطرح الرئيس السيسي، خلال كلمته، مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا: