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وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية فى الربع الأخير لـ2022

السبت، 16 يوليه 2022 05:00 ص
وكالة الفضاء المصرية: الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية فى الربع الأخير لـ2022 وكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، أنه تم تدريب المهندسين المصريين على كيفية تشغيل الغرفة الفضائية وإجراء الاختبارات البيئية بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه جار العمل حاليا على تنفيذ باقى الأعمال.
 
وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مستهدف أن يكون المركز جاهزا بالكامل لتجميع القمر الصناعى مصر سات 2 في الربع الأخير من هذا العام ليتم إطلاقه في مارس 2023، لافتا إلى أنه تم  تدريب 14 مهندسا من قبل الجانب الصينى.
 
وأشار نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن المعملين الجارى العمل عليهم حاليا بالمركز،  معمل الاهتزازات وهو معمل اختبارات بيئية، ومعمل الكاميرات الفضائية "الحمل المفيد".
 
وأكد أنه مع الربع الأخير سيكون المركز جاهز ومعد لاستقبال القمر مصر سات 2 والذى سيأتى بصورة مفككة ويتم تجميعه واختباره اختبارات بيئية ثم يعاد شحن مكوناته إلى الصين تمهيدا لإطلاقه.
 
 
وأوضح أن هذا القمر سيكون أول قمر سيتم تجميعه داخل المركز، لافتا إلى أن هذا القمر عبارة عن مشروع مشترك مع الصين بتمويل كامل من الصين وسيدأ تجميعه واختباره 2023 واطلاقه في اول هذا العام.
 
وأشار إلى أن الصين لم تكتف بهذه المنحة فقدمت منحة أخرى تستخدم لبناء قمر صناعى "مصر سات 2" وهم ما تم البدء فيه 8 سبتمبر 2019، وسيتم تصميمه بالكامل وبناءه فى مصر وتجميعه واختباره فى مركز تجميع الأقمار الصناعية.
 
وتصميم هذا القمر بالكامل سيتم فى مصر، وسيكون وزنه 330 كجم وهو قمر للاستشعار عن بعد مهمته العمل على تصوير سطح الكرة الأرضية بدقة 2 متر ، ويستخدم فى أغراض الزراعة والتخطيط العمرانى ومكافحة التصحر ومراقبة السواحل والتغيرات المناخية.

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