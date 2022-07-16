وكالة الأنباء السورية: الاحتلال الأمريكى يسرق صهاريج محملة بالنفط وينقله إلى العراق

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات الاحتلال الأمريكى أخرجت صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة باتجاه الأراضى العراقية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية من ريف رميلان أن قافلة مؤلفة من 40 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات بداخلها معدات عسكرية توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.