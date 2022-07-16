اليوم السابع
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وصول ملك البحرين إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

السبت، 16 يوليه 2022 10:39 ص
وصول ملك البحرين إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية الطائرة الملكية
كتب سمير حسنى

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استقبل الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعد وصوله اللمكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة للامن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.


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