كتب محمد جمال

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية فى نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بتحطم طائرة شحن شمال اليونان.

وحسب وكالة الأنباء اليونانية، تحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف بالقرب من منطقة كافالا شمال اليونان.

ووفقًا للمعلومات الأولى، فإن الطائرة من طراز أنتونوف الأوكرانية، غادرت من صربيا متجهة إلى الأردن حيث طلب الطيار الهبوط الاضطراري لكنه لم ينجح وتحطمت.

وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت فى الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجار.

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء في موقع التحطم.يذكرأن، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن شكره لليونان لإرسالها طائرتى إطفاء للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى تعصف بالبلاد.