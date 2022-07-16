أفادت وكالة الصحافة الفرنسية فى نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بتحطم طائرة شحن شمال اليونان.
وحسب وكالة الأنباء اليونانية، تحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف بالقرب من منطقة كافالا شمال اليونان.
ووفقًا للمعلومات الأولى، فإن الطائرة من طراز أنتونوف الأوكرانية، غادرت من صربيا متجهة إلى الأردن حيث طلب الطيار الهبوط الاضطراري لكنه لم ينجح وتحطمت.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت فى الطائرة وأنهم سمعوا دوي انفجار.
وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 من رجال الإطفاء و7 سيارات إطفاء في موقع التحطم.يذكرأن، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن شكره لليونان لإرسالها طائرتى إطفاء للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى تعصف بالبلاد.
وقال ماكرون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم /السبت/- إن التضامن أمرا أوروبيا.. قبل عام عندما كانت اليونان تواجه حرائق غابات مروعة حشدنا أنفسنا كأوروبيين وبعد ظهر هذا اليوم، وصلت طائرات من قوات الإنقاذ اليونانية إلى الجنوب لدعم عمل رجال الإطفاء لدينا".
جدير بالذكر أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم في جنوب غرب فرنسا مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة وقد احرقت النيران حتى الآن 7300 هكتار، بحسب السلطات.
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