هل الخضراوات المجمدة مفيدة للصحة؟.. تقرير يجيب

فاطمة ياسر

تربينا جميعنا علي تناول الخضروات الطازجة، فالذهاب للسوق وشراء الخضروات الطازجة واعدادها في نفس اليوم من الأمور التي اعتدنا عليها، ولكن في ظل انتشار الخضروات المجمدة والتي يقوم البعض بشرائها لأنها لا تحتاج للتنظيف والتوضيب وجاهزة علي الطهي، فهل هذا النوع من الخضروات يعد صحي؟.

أوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "إزفيستيا"، أن الخضروات المجمدة لديها فوائد أكثر من الطازجة، نعم لا تشعر بالاستغراب هذا ما أعلن عنها الدكتور رسلان علييف، خبير التغذية المستقل.

وأوضح خبير التغذية، أن الخضروات المجمدة تحافظ على الفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة للجسم فترة أطول من الخضروات الطازجة، لأنه مع مرور الوقت أي بعد جمع محصول الخضروات تقل فيها نسبة الفيتامينات والعناصر المعدنية المتوفرة بها.

وأضاف عليف، أن الخضروات تفقد خلال أسبوع حوالي 75 بالمئة من فيتامين سي، ولكن عند تجميدها بعد ساعتين من جمع المحصول فهي تحافظ على ما تحتويه من الفيتامينات والعناصر المعدنية دون تغير.

وأكد خبير التغذية، أن يجب ترك الخضروات تفك من التجميد ، وإعادة تجمدها مرة أخري، لأن هذا الأنر يتسبب في فقدانها للعناصر الغذائية الموجودة بها، والفيتامينات.