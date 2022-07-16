اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 01:53 م
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نيابة العطارين تجدد حبس عاطلين لحيازتهما 75 طربة حشيش بغرض الإتجار

السبت، 16 يوليه 2022 12:42 م
نيابة العطارين تجدد حبس عاطلين لحيازتهما 75 طربة حشيش بغرض الإتجار حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو بقصد الاتجار به على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

 

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العطارين، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهما حال استقلالها سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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