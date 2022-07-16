نشاط مكثف لصيانة وتجميل المُسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات بالإسماعيلية

يباشر جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير المسطحات الخضراء بمحافظة الإسماعيلية، بجانب الاهتمام بالميادين والحدائق والمتنزهات العامة، لتكون متنفس دائم لمواطنى الإسماعيلية، وتعكس الوجه الحضارى للمحافظة، بمواصلة أعماله اليوم السبت، فى متابعة وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الإسماعيلية.

حيث تم جمع ورفع المخلفات وأوراق الأشجار الموجودة فى المسطحات الخضراء، كما قام فريق القص بقصِّ وتهذيب الأشجار والعشب الأخضر؛ لتوفير الراحة للمواطنين أثناء التنزه فى الحدائق تزامنًا مع فصل الصيف، وذلك بجانب الاستمرار فى أعمال الجهاز فى وسط المدينة؛ لتطوير وتجميل الميادين والمسطحات الخضراء فى الشوارع الرئيسية، ابتداء من شارع عرابى وحتى شارع حسين بقطاع حى أول.

وأكدت المهندسة تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل، أن العمل مستمر يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً حتى يتمكن العمال مع عمل الصيانة والرى ورفع المخلفات بشكلٍ مستمر.