اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 10:11 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بمركزي المنشاة وجرجا.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 09:17 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بمركزي المنشاة وجرجا.. صور جانب من الجولة
سوهاج: محمود مقبول

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أجرى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها مواقف السيارات بنطاق مركزى "المنشاة، وجرجا" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بشأن المتابعة المستمرة واحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، يرافقه كل من فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا.

وتابع نائب المحافظ سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، موجها بوضع ملصقات بالتعريفة الجديدة بحجم كبير وواضح فى مداخل ومخارج المواقف، وكذلك أرقام استقبال الشكاوى الداخلية لإدارة خدمة المواطنين، والأزمات، والمواقف، بديوان عام المحافظة، وأرقام منظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع".

واستمع "القاضى" إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين خاصة طلبة الجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (1)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (1)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (2)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (2)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (3)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (3)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (4)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (4)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (5)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (5)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (6)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (6)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (7)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (7)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (8)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (8)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (9)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (9)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (10)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (10)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (11)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (11)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (12)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (12)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (13)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (13)

نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (14)
نائب المحافظ يتفقد موقفي المنشاة وجرجا (14)

 


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