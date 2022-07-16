منسق مسابقة القرآن الكريم ببيلا مشيدا بالفائز: أسرع من سمع القرآن كاملا فى 7 ساعات

قال الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسى ببيلا، ومنسق مسابقة القرآن الكريم فى كفر الشيخ، إنه يجرى المسابقات المتعددة لتشجيع الشباب والصغار والكبار على الحرص على حفظ كتاب الله، ومداومة تلاوته، حتى لا يُنسى ، ومن بين تلك النماذج المشرفة الدكتور محمد صقر، الذي تمكن من تسميع القرآن الكريم كاملاً غيباً في جلسة واحدة في أقل من سبع ساعات دون أن يخطأ خطأً واحداً، وهو أسرع من سمّع القرآن، والأمر ليس سهلاً ويحتاج لمجهود كبير، داعياً الله العلى القدير أن يحفظه بحفظه، وأن يجعل القرآن شاهداً له لا عليه .

وأضاف أمام مسجد المرسى، شارك في المسابقة التي أطلقها 15 مشاركا كان من بينهم صقر، لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة، وتشجيع حفظة كتاب الله على المراجعة المستمرة، وعدم النسيان، و المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار للذكور والإناث، وهى لكل من يحفظ كتاب الله تعالى حفظاً متيناً، ويستطيع أن يقرأ القرآن الكريم كاملاً متواصلاً غيباً عن ظهر قلب في جلسة واحدة.

وأكد فرج، قراءة القرآن كاملا في جلسة واحد يستغرق حوالي10 ساعات كاملة، ومن يستطيع القيام بذلك فتتم مكافأته ب 1000 جنيه، وعندما يعلم برغبة الشاب أو الفتاة بالمشاركة، لابد أن نحدد له موعداً أولا، ويعطي المتسابق الوقت الكافي في الاستعداد، وبعدها تبدأ عقد الجلسة والتي تكون بعد الفجر حتى قرابة الظهر أو بعده حسب قدرة المشاركة في الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم كاملا دون أخطاء.

وأكد عبدالرحمن صقر، والد محمد، أنه سعيد بتمكن نجله بتلاوة القرآن كاملا دون أخطاء في 7 ساعات فقط، وقلما نجد نموذجاً مثل نجله، ولكن دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الخير فيً وفي أمتي، متمنياً أن يكون كل الشباب والفتيات مثله وأفضل منها، مشيراً أن لديه 4 أبناء ،ابراهيم بكلية طب بيطري، ومحمود بكلية التجارة، والمهندس أسامه الابن الاكبر خريج هندسة الأزهر، ومحمد خريج كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ.

وعلى جانب أخر طالب أصدقاء محمد وأقربائه تكريمه من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، وجمال ساور، رئيس مدينة بيلا.



الاعلان عن المسابقة لتلاوة القرآن الكريم في جلسة واحدة دون أخطاء



تهنئة من أمام مسجد المرسي على تمكنه من تلاوة كتاب الله دون اخطأء في جلسة واحدة



شهادة التقدير التي حصل عليها محمد صقر لتلاوته لكتاب الله في 7 ساعات



فرحة كبرى بعد حصوله على الجائزة والشهادة



محمد صقر خريج كلية الصيدلة



محمد صقر ووالده وشيخه