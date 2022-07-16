مقتل شخص فى مشاجرة مع جاره بالمنيا

قتل شخص متأثرا بجراحة إثر إصابته بطعن نافذ بالبطن، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين في إحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، بوصول شخص لمستشفي سمالوط التخصصي مصاب بطعنات بالبطن بألة حادة "سكين"، وبعد مرور ساعات لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.

انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة بقرية منقطين بقيادة اللواء جمال كامل مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد الحيني مأمور مركز سمالوط، والعقيد وليد طراف مفتش المباحث، والمقدم الحسيني الشاروني رئيس المباحث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

بتقنين الإجراءات الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب يدعي "س.ا" 50 عاما، مقيم سمالوط غرب، وبه طعنات حادة بسكين، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي عقب وصوله.

أودعت الجثة بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة مركز سمالوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إلقاء القبض علي عدد من المتهمين المشتبه في تورطهم في الأحداث وجاري التحقيق معهم وإستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.