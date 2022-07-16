اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 05:42 م
أكرم القصاص
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مقاربة مصرية لحل أزمات المنطقة.. كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة (إنفوجراف)

السبت، 16 يوليه 2022 03:35 م
مقاربة مصرية لحل أزمات المنطقة.. كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة (إنفوجراف) الرئيس السيسى فى قمة جدة للأمن والتنمية

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، وكانت دومًا خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته، وفرضته، وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق، والعدل، والتوازن، واحترام حقوق الآخر، وقبوله.
 
وطرح الرئيس السيسى- خلال كلمته بأعمال قمة جدة للأمن والتنمية- مقاربة شاملة تتضمن خمس محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا.

 

كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة للأمن والتنمية
كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة للأمن والتنمية

 

كلمة الرئيس
كلمة الرئيس
رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

 


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