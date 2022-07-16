مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 36 رحلة طيران دولية أوروبية

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الاسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الاسبوع 108 رحلة دولية و8 رحلات اخري داخلية، وتصل الرحلات الدوليه من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندي، و17 من المطارات الايطالية .

بينما يستقبل المطار خلال الاسبوع 16 رحلة من المانيا و35 رحلة من التشيك والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر .