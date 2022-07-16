اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 08:47 م
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"مصر للطيران" تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

السبت، 16 يوليه 2022 08:34 م
"مصر للطيران" تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصر للطيران اليوم السبت 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب و3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالى 1970 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة بورسعيد والفيوم وجنوب وشمال سيناء ومجلس النواب وتضامن بعثة الأوقاف وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ودمياط والبحيرة وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.


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