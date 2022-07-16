"مصر للطيران" تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

تسير مصر للطيران اليوم السبت 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب و3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالى 1970 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة بورسعيد والفيوم وجنوب وشمال سيناء ومجلس النواب وتضامن بعثة الأوقاف وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ودمياط والبحيرة وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.
"مصر للطيران" تسير 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمنالسبت، 16 يوليه 2022 08:34 م
مصر للطيران
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
غدًا.. مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمنالسبت، 16 يوليه 2022 12:28 م
مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية غدا من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمنالأربعاء، 13 يوليه 2022 04:06 م
مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بجميع الأنشطة بالتعاون مع شركة GHS الأمريكيةالأحد، 10 يوليه 2022 01:00 م
مصر للطيران للشحن الجوى تنجح فى الحصول على "الأيزو" فى الجودة والسلامةالجمعة، 08 يوليه 2022 09:28 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة