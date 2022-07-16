مصرع عامل بناء سقط من الدور السابع بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية اخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من عقار تحت الإنشاء، ووفاته بمنطقة حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو بمدخل قرى شرق النيل المؤدي إلي مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام "س.ر" عامل بناء في أحد العقارات تحت الإنشاء بشارع حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو، بعمله بأحد العقارات أنزلقت قدمة وأختل توازنه مما أدى لسقوطه من منور الطابق السابع على الأرض ووفاته في الحال إثر إصابته بنزيف وكسور وإرتجاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتصرف.