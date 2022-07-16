اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالجيزة

السبت، 16 يوليه 2022 02:33 م
مصرع طفل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب طفل نتيجة سقوطه من نافذة عقار في إحدى قرى البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من نافذة عقار في قرية تابعة للبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل أصيب نتيجة سقوطه من النافذة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

كما تعرض طفل للغرق خلال السباحة بإحدى قرى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة أطفيح، بتعرض طفل للغرق في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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