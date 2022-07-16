مصرع شاب وإصابة آخر بأعيرة نارية بكفر شكر فى القليوبية.. اعرف السبب

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، ومعرفة سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة المصاب الثاني بالواقعة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بمصرع شاب وإصابة أخر إثر قيام 3 متهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم بمنطقة المنشأة الصغرى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتشكل فريق من المباحث الجنائية، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد ي م"، 21 سنة، جزار، بطلق نارى بالصدر، وإصابة "ر إ ا"، 22 سنة، جزار، ومقيمان دائرة المركز.

وبسؤال المصاب أكد قيام "طلعت ع م"، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى صوبه والمجني عليه المتوفي، وذلك بمعاونة كلا من "حسن ف ع"، و "م م م"، لخلاف بين المتوفى والمتهم الثاني حول دراجة بخارية مملوكة لهم، وأثناء إنهاء الخلاف أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه وإصابة المجني عليه الثاني.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.