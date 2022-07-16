مشهد أوروبى.. تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى يوميا "صور"

ومن جانبه يقول الشيخ مبارك على الرفاعى إمام وخطيب مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، أن قصة تجمعات الحمام تعود لأيام مولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، حيث يقوم بعض الأحبة والمريدين بجلب أعداد من الحمام لتربيته بمنطقة مسجد أبو الحجاج الأقصري ليتم إطلاقه في يوم المولد والدورة الخاصة بالاحتفالات التي تخرج من المسجد وتجوب كافة شوارع الأقصر وتعود إليه من جديد، وكان يستقر الحمام فى البداية داخل المسجد بمنطقة معبد الأقصر المحيطة بالمسجد.

وأضاف الشيخ مبارك على لـ"اليوم السابع"، أنه بعد فترة تجمع الحمام بأعداد كبيرة فى ساحة وميدان أبو الحجاج الأقصرى، وأصبح الجميع من الأحبه وأهل الخير وأصحاب المحلات وعشاق سيدى أبو الحجاج الأقصرى يقومون يومياً بجلب الغلة التي تجمع الحمام حول بعضه البعض في قلب الساحة بمشاهد تضاهى مشاهد الحرم المكي والحرم المدني في المملكة العربية السعودية.

وأكد إمام وخطيب مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، أن الميدان تم تطويره فى عدة مراحل حيث تقرر مؤخراً إزالة كافة الباعة وعمل سور كبير يحيط بساحة المسجد ويكون خاص بالمصلى بالساحة فى يوم عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، حيث أن أغلب أهل الأقصر كانوا يحضرون فى ميدان أبو الحجاج لأداء صلوات العيد.

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (1)

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (2)

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (3)

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (4)