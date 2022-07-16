اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يوليه 2022 02:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مشهد أوروبى.. تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى يوميا "صور"

السبت، 16 يوليه 2022 02:00 ص
مشهد أوروبى.. تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى يوميا "صور" تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد ساحة وميدان مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، أجواء مبهجة بين المواطنين بصورة يومية، حيث يتجمع الأطفال والكبار للإستمتاع بتجمعات الحمام فى قلب الساحة كما فى الميادين المميزة حول العالم، حيث تجذب تلك المشاهد لتجمع الحمام المميز قلوب الجميع والذين يقدمون الحبوب لها بصورة يومية على مدار الساعة.

ومن جانبه يقول الشيخ مبارك على الرفاعى إمام وخطيب مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، أن قصة تجمعات الحمام تعود لأيام مولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، حيث يقوم بعض الأحبة والمريدين بجلب أعداد من الحمام لتربيته بمنطقة مسجد أبو الحجاج الأقصري ليتم إطلاقه في يوم المولد والدورة الخاصة بالاحتفالات التي تخرج من المسجد وتجوب كافة شوارع الأقصر وتعود إليه من جديد، وكان يستقر الحمام فى البداية داخل المسجد بمنطقة معبد الأقصر المحيطة بالمسجد.

وأضاف الشيخ مبارك على لـ"اليوم السابع"، أنه بعد فترة تجمع الحمام بأعداد كبيرة فى ساحة وميدان أبو الحجاج الأقصرى، وأصبح الجميع من الأحبه وأهل الخير وأصحاب المحلات وعشاق سيدى أبو الحجاج الأقصرى يقومون يومياً بجلب الغلة التي تجمع الحمام حول بعضه البعض في قلب الساحة بمشاهد تضاهى مشاهد الحرم المكي والحرم المدني في المملكة العربية السعودية.

وأكد إمام وخطيب مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، أن الميدان تم تطويره فى عدة مراحل حيث تقرر مؤخراً إزالة كافة الباعة وعمل سور كبير يحيط بساحة المسجد ويكون خاص بالمصلى بالساحة فى يوم عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، حيث أن أغلب أهل الأقصر كانوا يحضرون فى ميدان أبو الحجاج لأداء صلوات العيد.

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (1)
تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (1)

 

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (2)
تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (2)

 

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (3)
تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (3)

 

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (4)
تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (4)

 

تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (5)
تجمعات أسراب الحمام فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى أجواء من البهجة (5)

 

 


الاقصر

حمام ميدان ابو الحجاج

اخبار اليوم

ميدان ابو الحجاج الاقصرى

تربية الحمام بميدان ابوالحجاج

اخبار المحافظات

اسراب الحمام بميدان ابو الحجاج



الموضوعات المتعلقة

مشهد أوروبى ببورسعيد.. أسراب الحمام تحلق فوق ميدان الشهداء

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:00 ص

أسراب الحمام تحول ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصرى لتحفة تضاهى الميادين الأوروبية.. الشيخ مبارك إمام المسجد: الحمام قصته تعود للمولد السنوى للعارف بالله أبو الحجاج.. والأهالى يقدمون الغلة يوميا فى مشهد بديع.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:00 م

أسراب حمام تحول ساحة مسجد أبوالحجاج الأقصرى لتحفة تضاهي ميادين أوروبا.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:43 ص

أسراب الحمام تحوم حول ساحة مسجد أبوالحجاج الأقصرى.. تحفة تضاهي ميادين أوروبا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:56 ص

صور.. أسراب الحمام تحول ميدان أبو الحجاج الأقصرى إلى ساحة أوروبية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة