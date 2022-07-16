مسحات كورونا بمطار القاهرة للحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، عن عمل مسحات فحص كورونا للحجاج العائدين من الممكلة العربية السعودية مجانًا للإطمئنان على صحتهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا أثناء عمل مناسك الحج.

وقدم أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، النصيحة للحجاج بأهمية الخضوع للعزل المنزلي لمدة 5 أيام، لضمان التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا وعدم وجود أى أعراض قد تظهر بسبب الاختلاط مع الحجاج من الجنسيات الأخرى.

وتسير مصرللطيران غدا الأحد ١١ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع ٦ رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و٥ رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

واضافت الشركة انه سوف يتم تسيير رحلة واحدة إلي مطار برج العرب، ليكون عدد إجمالي الحجاج العائدين لارض الوطن ٢٥١٥ من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادي الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.