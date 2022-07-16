محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع والمخازن للاطمئنان على توفيرها.. صور

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الماركت الدائم، بغرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بشن حملات على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع الاحتكار، و متابعة توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، بالأسعار المقررة، إضافة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.