محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع والمخازن للاطمئنان على توفيرها.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، منافذ بيع السلع الغذائية، ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة للاطمئنان على توفير السلع الغذائية بالمخازن، إضافة لفروع دلتا ماركت، وتابع التزام التجار في عدد من المنافذ، ومحال بيع السلع الغذائية، التزام الباعة بالأسعار المحددة، محذراً من استغلال المواطنين، جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.
كما استعرض محافظ كفر الشيخ الماركت الدائم، بغرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بشن حملات على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع الاحتكار، و متابعة توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، بالأسعار المقررة، إضافة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (2)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (3)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (4)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (5)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (6)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (7)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (8)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (9)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (10)
محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية (11)
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