اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف ومحطات الوقود ويطلق حملة خليك إيجابى .. صور

السبت، 16 يوليه 2022 11:42 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف ومحطات الوقود ويطلق حملة خليك إيجابى .. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقف ومحطات الوقود
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددا من المواقف ، صباح اليوم السبت، لمتابعة مواقف جميع السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالمواقف بالتعريفة الجديدة و ارقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات بالإضافة إلى متابعة تركيب ملصقات وكتابة التعريفة الجديدة على السيارات والتاكسيات، مؤكدا على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود  لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار .

وتفقد محافظ كفر الشيخ تفقد موقف سيارات الأجرة الجديد" القاهرة وطنطا"، وتفقد موقف سيارات الأجرة " الحامول، بيلا، الاسكندرية ، سيدي سالم، قلين، الرياض، فوه، مطوبس،  للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب و الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بنرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة و ارقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين ، موجها جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف، موجها بازالة الاشغالات التي عثر عليها بموقف كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مواقف سيارات الأجرة غرب المدينة، المجاورة لمخازن السلع التموينية، وموقف السيارة المجاور للهناجر، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة،كما تفقد المحافظ بعض محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود وتوفير كميات كافية للمواطنين وتركيب بانرات بالأسعار الجديدة مشيرا الى اطلاق حملة "خليك إيجابي" لتوعية المواطنين للإبلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظةت114 و 0473220792.

استفساره من المواطنين عن الاجرؤة
استفساره من المواطنين عن الاجرؤة

 

جانب من تفقد الواقف
جانب من تفقد الواقف

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جولة المحافظ في موقف كفر الشيخ العمومي
جولة المحافظ في موقف كفر الشيخ العمومي

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف السيارات
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف السيارات

 

محافظ كفر الشيخ يوجه بازالة الاشغالات
محافظ كفر الشيخ يوجه بازالة الاشغالات

 

محافظ كفر الشيخ يوجه بالالتزتام بالتعريفة الجديدة
محافظ كفر الشيخ يوجه بالالتزتام بالتعريفة الجديدة

 

محاورته مع الركاب
محاورته مع الركاب

 

 

 

 


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