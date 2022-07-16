محافظ قنا يصدر حركة تنقلات لنواب رؤساء مدن.. اعرف التفاصيل

شمل القرار نقل حسين الزمقان محمد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، كما تم نقل قاسم عبد الراضي عبد الفتاح، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

ونقل هبة الفولي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وندب شاذلي عبد الرحيم برنس، من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإلغاء ندب كرم محمود أحمد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والعودة لعمله السابق.

