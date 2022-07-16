اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 11:37 ص
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محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين عقب إجازة عيد الأضحى.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 10:37 ص
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين عقب إجازة عيد الأضحى.. صور محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين
قنا صابر سعيد

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استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، لقاءه اليومي بالمواطنين وذلك فى إطار حرصه الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

 استمع محافظ قنا، لشكوى كل مواطن على حده، ووعدهم ببحثها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
 
وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
 
وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
 
 
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (1)
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (1)

 

محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (2)
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (2)

 

محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (3)
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (3)

 


محافظ قنا

لقاء المواطنين

مكتب محافظ قنا

اخبار قنا



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