محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين عقب إجازة عيد الأضحى.. صور

استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، لقاءه اليومي بالمواطنين وذلك فى إطار حرصه الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
استمع محافظ قنا، لشكوى كل مواطن على حده، ووعدهم ببحثها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.
وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (1)
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (2)
محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين (3)
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