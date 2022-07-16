محافظ سوهاج: تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة بقرى "حياة كريمة".. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، من إجمالي 35 نقطة إسعاف مدرجة بقرى الـ 7 مراكز المستهدفة، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني فؤاد مدير فرع هيئة الاسعاف المصرية بسوهاج أن الهيئة قد تسلمت 17 نقطة إسعاف، مشيرا إلى أنه تم التشغيل الفعلي لعدد 8 نقاط وهي " برديس، عرابة أبيدوس بالبلينا، وجرجا الرئيسي، وبيت داوود بجرجا، وبناويط، وأولاد إسماعيل، والبطاخ، بالمراغة، وأم دومة بطما"، لافتا إلى التجهيز لتشغيل باقي النقاط المستلمة وهي " أولاد بهيج، وجرجا السريع بجرجا، وروافع العيساوية بالمنشاة، والبلابيش قبلي، والسلام، وأولاد سالم بحري، وأولاد يحيي، ودار السلام، بمركز دار السلام، والرياينة بطما".

يذكر أن توزيع نقاط الإسعاف على المراكز المستهدفة جاءت بواقع " 6 نقاط إسعاف بقرى مركز دار السلام، و4 نقاط بقرى مركز البلينا، وعدد 6 نقاط بقرى مركز طما، وكذلك 4 نقاط بقرى مركز المراغة، و 5 نقاط إسعاف بقرى مركز ساقلتة، و 6 نقاط بقرى مركز المنشاة، بالإضافة إلى 4 نقاط إسعاف بقرى مركز جرجا.



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (1)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (2)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (3)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (4)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (5)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (8)



تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة (9)