محافظ بورسعيد يلتقى عددا من أهالى بحيرة المنزلة والصيادين.. صور

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءاته مع أهالى بحيرة المنزلة، حيث التقى محافظ بورسعيد أهالى وقاطنى منطقة الجزر والمراحات ببحيرة المنزلة، خلال جولته اليوم، لمتابعة مستجدات الأوضاع بمناطق بحيرة المنزلة فى ظل أعمال التطوير الموسعة التى تشهدها البحيرة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الأهالى جهود الدولة للارتقاء ببحيرة المنزلة وعودتها لسابق عهدها، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان بالمناطق الموجودة بالبحيرة، والقضاء على أشكال التعدى والأفعال الخارجة عن القانون، واستمع المحافظ إلى العديد من المطالب لأهالى الجزر والمراحات وآرائهم حول أعمال التطوير التى تشهدها بحيرة المنزلة.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة الدعم لأهالى الجزر والمراحات بما يحقق سبل الراحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق، مشيدا بدور أهالى الجزر وتصديهم لأى محاولات خارجة عن القانون، ومن جانبهم، وجه أهالى الجزر والمراحات الشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على متابعة أوضاع بحيرة المنزلة وقاطنيها بصفة مستمرة، مشيدين بالطفرة الكبرى التى شهدتها محافظة بورسعيد، والتنمية فى كافة الاتجاهات.

والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من الصيادين وأهالى بحيرة المنزلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصيادين وتطوير بحيرة المنزلة ومستجدات الأوضاع التى تشهدها البحيرة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم ببحيرة المنزلة. وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة الدعم للصيادين وأهالى بحيرة المنزلة طبقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة بما يساهم فى توفير سبل الراحة والأمان لهم .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة تستهدف فى المقام الأول تحقيق الصالح العام للصيادين، وتطوير منظومة العمل بما يحقق أفضل مستوى لأهالى البحيرة وللعاملين بمهنة الصيد، كما ناقش المحافظ مع المواطنين كافة أعمال التطوير بالمحافظة فى كافة القطاعات. وأشار إلى أن الدولة تواجه بكل حسم الإهمال والعبث الذى امتدت أيديه لتنال من خيرات وكنوز الثروة السمكية الموجودة بالبحيرات المصرية، فى ظل قيادة حكيمة تُدرك المخاطر وتواجهها .

يذكر أنه أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، فيما تأتى "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ حيث تم إزالة كافة الحشائش والآلاف من حالات التعدى على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى، فضلًا عن أعمال تكريك وإزالة الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم.



المحافظ خلال جولته بالبحيرة



المحافظ في البحيرة



المحافظ مع عدد من المواطنات



المحافظ مع عدد من مواطنى الجزر



المحافظ وأحد الصيادين



المحافظ وعدد من الأهالى



المحافظ يتحدث لصياد



جانب من جولة المحافظ ببحيرة المنزلة



محافظ بورسعيد فى بحيرة المنزلة