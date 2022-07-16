محافظ بورسعيد يتفقد بحيرة المنزلة لمتابعة مستجدات أعمال التطوير بها.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بحيرة المنزلة لتفقد أعمال تطهير البحيرة وأخر تطورات العمل بها، رافقه خلالها شرطة المسطحات المائية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطهير التى شهدتها البحيرة أدت إلى تحسين نوعية المياه والثروة السمكية بالبحيرة مما يعود بالنفع على العاملين بالمهنة، وأشار إلى أن أعمال التكريك والتطهير تعد منظومة متكاملة ساهمت فى تغيير نوعية السمك داخل البحيرة، حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال التطهير ورفع الكفاءة بالبحيرة ، مشيرا أن مشروع التطهير ببحيرة المنزلة جاءت بناءً على تكليف رئاسي يشمل التطهير والتأمين في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق الانجازات فى مختلف المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قراره بعودة بحيرة المنزلة إلى سابق عهدها، كما شكر كافة القائمين على أعمال تطهير البحيرة من رجال الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس والثروة السمكية والأجهزة التنفيذية على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في أعمال التطهير وتأمين بحيرة المنزلة ومنع أي مظاهر للتعديات على البحيرة.

كما أشاد اللواء عادل الغضبان بجهود شرطة المسطحات المائية فى فرض أعمال السيطرة، مؤكدا أن الدولة استطاعت فرضت سيطرتها في جميع مناطق البحيرة ومنع أي مظاهر للاعتداء.