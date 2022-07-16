محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم لمتابعة ملف تأهيل وتدريب المعلمين.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ،صباح اليوم ، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، تأتي تلك الزيارة علي هامش المتابعة الميدانية لملف تدريب المعلمين والقيادات التعليمية بالمحافظة، والمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير لأحد الباحثين بكلية التربية جامعة المنوفية، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

ورحب محافظ المنوفية بنائب وزير التربية والتعليم على أرض المنوفية، مشيداً بجهود الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكداً حرصه على التعاون الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم بكافة المراحل التعليمية بنطاق المحافظة ، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب.

هذا وقد أعرب نائب وزير التربية والتعليم عن مدى سعادته بتواجده اليوم بالمنوفية محافظة العلم والعلماء ، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر لقطاع التعليم ومشروعات البنية التعليمية، لافتاً أن زيارته تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وتفعيل دور إدارات التدريب بالمديريات التعليمية ، مؤكدا أهمية التدريب في رفع مستوى أداء المعلم مما يزيد من قدراته على الإبداع وإستخدام الأساليب المطورة في التدريس وتعزيز خبراته وإكسابه أساليب تعليمية حديثة.

وخلال اللقاء ناقش محافظ المنوفية ونائب الوزير عدد من الملفات التعليمية الهامة وعلى رأسها " التدريب على رأس العمل " والذي تنفذه الوزارة لمواكبة التقنية الحديثة ورفع مستوى أداء المعلم في مجال تخصصه،والسعى نحو التطوير العلمى السريع وربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية وفقاً لرؤية مصر 2030 ، فضلاً عن مناقشة الموقف الحالى لإنتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.