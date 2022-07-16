محافظ القليوبية يستلم دفعة لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا

القليوبية إبراهيم سالم

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تسلم المحافظة الدفعة الأولي من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 3 أطنان سيتم توزيعها على 5 ادارات اجتماعية وهي بنها وطوخ وقليوب وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، لتوزيعها على 3 ألاف أسرة، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وخالد عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر قد تم تجميع عدد 3800 صك أضاحي بالمحافظة هذا العام بقيمة 8.5 مليون جنيه وهي عبارة عن لحوم سوداني وبلدي إذ تبلغ قيمة صك الأضاحي للحمه السوداني 2200 جنيه وقيمة صك الاضاحي للحمة البلدي 3800 جنيه، وعلى جانب اخر تم جمع عدد 5500 صك اطعام بقيمه 1.6 مليون جنيه وتبلغ قيمة الصك 300 جنيه ومستمر طوال العام وقد تم توزيع 29 طن لحوم صكوك اطعام بداية من العام.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم توزيع 29 طن على 29 ألف أسرة كدفعات سابقة، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الاوقاف والتضامن الاجتماعى بالقليوبية، حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة.

ومن جانبه وجه الهجان، الجميع إلى المشاركة والمساهمة في صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة. مشيرا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين ومشيداً بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.