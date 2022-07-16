محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمي وحميات بنها لفحص الخدمات المقدمة

أجرى اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمستشفى بنها التعليمي ومستشفى حميات بنها، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية للمرضى وانتظام سير العمل، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تتم بمستشفى حميات بنها وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة بإعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها.

وتفقد المحافظ، أقسام الاستقبال والباطنة والجراحة والعظام وغرفة الطوارىء بمستشفى بنها التعليمي، واطمأن على مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والتأكد من مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع حالات الطوارىء و المترددين.

وخلال تفقده للأقسام الطبية، أجرى المحافظ، حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

كما اطمأن المحافظ، من مديرة المستشفى على أقسام العمليات، والعمليات التي يتم إجراؤها بالمستشفى مثل عمليات القسطرة والمخ والأعصاب، ووجه الهجان بسرعة التعاقد مع أساتذة في تخصصات القلب والأوعية الدموية لزيادة عدد العمليات التي تجري للمرضى.

كما اطمأن أيضا على إجراء عمليات المناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستفسر المحافظ من مدير المستشفى عن آخر مستجدات أعمال الترميم والتطوير بالمستشفى، موجها وكيل مديرية الصحة بمتابعة تسريع الإجراءات للانتهاء من إنشاء الطابق الرابع والخامس لإقامة عناية مركزة للأطفال، موجها بضرورة تكثيف المرور الميداني على كافة المستشفيات بنطاق المحافظة خاصة وأن حالات الكورونا بدأت في التزايد في ضوء البيان الصادر من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والخدمات وتوافر الأدوية للمرضى.

وفي لفتة إنسانية من محافظ القليوبية وجه بتخصيص أماكن انتظار حضارية أمام كل مستشفى لأهالي المرضى وذويهم ممن يترددون على المستشفى، لزيارة المرضى بالإضافة إلى توفير مظلات لوقايتهم من حرارة الشمس في فصل الصيف، ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتورة فاطمة الشباسي مدير مستشفى بنها التعليمي، والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى الحميات ببنها، والدكتور يوسف محمد مدير الطوارئ بمديرية الصحة.