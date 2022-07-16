محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المواقف على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، حيث أجرى المحافظ، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مواقف السيارات التابعة لقرى مركز بنها بمنطقة شرق وغرب الرياح التوفيقى لتشمل موقف ميت العطار وطحلة، وموقف القناطر الخيرية، وموقف شبلنجة ونقباس وميت السباع وبتمدة، وموقف كفر الجزار وبنها العمومى، واطمأن على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بوضع ملصق بخط السير والتعريفة الجديدة على السيارات.

وتابع المحافظ سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على جميع المواقف، وملصق خط السير على السيارات، والتقى عدداً من الركاب والسائقين، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم زيادة التعريفة أو استغلال المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفورى فى حال مخالفة السائق لذلك، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وخلال الجولة، أكد المحافظ، على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أى مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وأنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات من السائقين، مشدداً أننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى التعريفة.

أضاف المحافظ أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء المدن والأحياء والمواقف والمرور ومديرية التموين، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة استمع المحافظ، إلى عدد من شكاوى السائقين بموقف قرى طحلة ودجوى وطنط الجزيرة، حيث اشتكى السائقين من عدم وجود دورات مياه، وعلى الفور كلف المحافظ مدير المواقف بإنشاء دورات مياه للرجال والسيدات، بالإضافة إلى إزالة جميع الإشغالات والمظاهر العشوائية، وإلغاء نقطة تجميع القمامة الموجودة بجانب الموقف ونقلها إلى مكان آخر.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقى شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضى 0133222979 & 0133212466 ورقم الواتس آب 01119992624، بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الجولة بحضور كلاً من المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف السيارات.



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة



محافظ القليوبية يتابع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة