محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.. صور

الفيوم - رباب الجالى

‏تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، مجمع مواقف بني سويف، وبعض الطرق والميادين الرئيسية بمدينة الفيوم، في جولة ميدانية، لمتابعة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، وحازم حسني مدير إدارة المواقف، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعقيد محمد رضوان، وكيل إدارة مرور الفيوم، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم.

تفقد المحافظ، بداية الجولة، مواقف بني سويف، واللاهون، وقلمشاه، وقلهانة، وقصر الباسل، ‏وإلتقى عددًا من السائقين والركاب، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وشدد على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مطالبا المسؤولين باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة مع السائقين المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم.

واستمع المحافظ، لمطالب سائقي خطي قلمشاه، وقلهانة، بشأن تسوية وتمهيد الطريق الرئيسي، لتلك القرى لتيسير حركة السيارات والمارة، ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا، بسرعة تسوية وتمهيد الطريق في الحال، كما وجه مسئول المواقف بسرعة وضع استيكرات على كل سيارات الأجرة موضح بها خطوط السير، وتعريفة الأجرة، وأرقام الشكاوى بالمحافظة.

وخلال الجولة، قاد المحافظ حملة مرورية بميدان عبد المنعم رياض بطريق "الفيوم – القاهرة"، وميدان المسلة، لضبط السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة وخطوط السير، واستوقف السيارات الأجرة، وسأل المواطنين بشأن تعريفة الأجرة الجديدة، ‏والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يرفع سائقها تعريفة المواصلات عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية وهي ٢١٦٨٠٤١، و ٢١٦٨٠٤٢، و ٢١٦٨٠٤٣.

‏كان المحافظ وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولي المواقف، ورؤساء المراكز والمدن، بالتواصل المستمر مع المواطنين، والتعرف على كل المشكلات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتكثيف ‏الحملات التفتيشية على كل الطرق والمواقف بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة، لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب لكل سيارة، مشددا على ضبط السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.



محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات



محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات



محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات



متابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات



متابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات



محافظ الفيوم يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات