محافظ الدقهلية يستقبل محمد صبحى ووزيرة الثقافة لبدء مهرجان المنصورة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الفنان محمد صبحي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، داخل ديوان عام المحافظة، وذلك لإعلان انطلاق الدورة الأولي من مهرجان المنصورة المسرحي "دورة الراحل محمود نسيم"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويستمر المهرجان من السبت الموافق 16 يوليو، وحتى الجمعة 22 يوليو، وحضر الاستقبال الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والنائب أحمد الشرقاوي.

وسيتضمن المهرجان 16 عرضا مسرحيا، و 13 ورشة فنية في كل مجالات المسرح "تمثيل، كتابة مسرحية، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقي في المسرح، اعداد موسيقي، دراما تورج، ديكور وتكنولوچيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة، وحكى"، وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات.

ويرأس المهرجان الدكتور أيمن الشيوي، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط، ورئيس اللجنة التنفيذية النائب أحمد سلام الشرقاوى.

واعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحى عن شروط المشاركة في المهرجان وهي أن لا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة، ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.

ومن جهته أكد النائب أحمد الشرقاوي رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، انه سيتم عرض نماذج متميزة من العروض المسرحية على عدد من مسارح مدينة المنصورة أبرزها مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية ، ومسرح قصر ثقافة المنصورة ، وعدد من مسارح جامعة المنصورة، مشيرا الى ان ذلك يأتى من أجل تأصيل ملامح المسرح ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق .

أضاف الشرقاوى ان المهرجان يهدف الى تنشئة اجيال قادرة على مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية مؤكدا على ضرورة تحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



الفنان محمد صبحى



الفنان محمد صبحى



محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى لبدء فعاليات مهرجان المنصورة المسرحى



محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى لبدء فعاليات مهرجان المنصورة المسرحى



محافظ الدقهلية يستقبل الفنان محمد صبحى لبدء فعاليات مهرجان المنصورة المسرحى



الفنان محمد صبحى