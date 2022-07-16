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محافظ أسيوط يزور محمية الوادى الأسيوطى للوقوف على أعمال التطوير بالمحمية

السبت، 16 يوليه 2022 04:41 م
محافظ أسيوط يزور محمية الوادى الأسيوطى للوقوف على أعمال التطوير بالمحمية
أسيوط هيثم البدرى

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زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، اليوم السبت ، محمية الوادى الاسيوطى بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط للوقوف على أعمال التطوير وسير العمل بالمحمية والتى تم اعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 1997، و هدفها تربية و إكثار الأصول النباتية و الحيوانية المهددة بالإنقراض وتمتد على  أكثر من 8 الاف فدان .

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والدكتور ابراهيم نفادى الاستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ومدير عام محمية وادى الاسيوطى الطبيعية .

حيث بدأ المحافظ جولته بالمحمية بالاستماع الى فيلم تسجيلى عن المحمية ونشاتها واقسامها وما تتميز به من طيور وزواحف وحيوانات متنوعة بالاضافة الى النحل الفرعونى الذى يوجد بالمحمية وهو من اندر واغلى الانواع بالعالم ويأتيه العلماء والباحثين من مختلف انحاء العالم لدراسته ومعرفة معلومات عنه وعن فوائده فى العلاج بالاضافة الى ما تتميز به المحمية من وجود 6 انواع من الثدييات و66 نوع من النباتات المتنوعة والنادرة والتى تستخدم فى صناعة الادوية وعلاج الامراض المختلفة ويتم الاستعانة بها فى الابحاث العلمية المختلفة ، كما استمع الى شرح لاهم الزواحف التى تشتهر بها المحمية من ثعابين وسحالى والضب المصرى فضلاً عن الطيور بمختلف أنواعها وأهمها الصقر شاهين .

وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض اقسام المحمية وزار منحل المحمية وشاهد النحل المصرى الملقب بالفرعونى والذى يعد من اغلى واندر الانواع المتواجدة حاليا من سلالات النحل والذى يعرف بجودة وتميز انتاجه والذى يستخدم فى علاج من مختلف الامراض ويقصده العديد من السياح من مختلف انواع العالم .

واشاد المحافظ بأهمية المحمية وما تحويه من تنوع طبيعى يضم مختلف انواع النباتات والزواحف والحيوانات والطيور النادرة مطالبا بتكثيف الترويج الاعلامى والسياحى لها وخاصة الرحلات والزيارات ومن الباحثين والمستكشفين وتكثيف برامج التوعية بأهميتها وما تحويه من تنوع طبيعى للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض  ، معلناً تقديم كافة سبل الدعم لها لتعظيم دورها والاستفادة منها للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعى بها .

 

محمية وادى الاسيوطى (15)
محمية وادى الاسيوطى (15)

 

محمية وادى الاسيوطى (16)
محمية وادى الاسيوطى (16)

 

محمية وادى الاسيوطى (17)
محمية وادى الاسيوطى (17)

 

محمية وادى الاسيوطى (18)
محمية وادى الاسيوطى (18)

 

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محمية وادى الاسيوطى (19)

 

محمية وادى الاسيوطى (20)
محمية وادى الاسيوطى (20)

 

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محمية وادى الاسيوطى (21)

 

محمية وادى الاسيوطى (22)
محمية وادى الاسيوطى (22)

 

محمية وادى الاسيوطى (23)
محمية وادى الاسيوطى (23)

 

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محمية وادى الاسيوطى (1)

 

محمية وادى الاسيوطى (2)
محمية وادى الاسيوطى (2)

 

محمية وادى الاسيوطى (3)
محمية وادى الاسيوطى (3)

 

محمية وادى الاسيوطى (4)
محمية وادى الاسيوطى (4)

 

محمية وادى الاسيوطى (5)
محمية وادى الاسيوطى (5)

 

محمية وادى الاسيوطى (6)
محمية وادى الاسيوطى (6)

 

محمية وادى الاسيوطى (7)
محمية وادى الاسيوطى (7)

 

محمية وادى الاسيوطى (8)
محمية وادى الاسيوطى (8)

 

محمية وادى الاسيوطى (9)
محمية وادى الاسيوطى (9)

 

محمية وادى الاسيوطى (10)
محمية وادى الاسيوطى (10)

 

محمية وادى الاسيوطى (11)
محمية وادى الاسيوطى (11)

 

محمية وادى الاسيوطى (12)
محمية وادى الاسيوطى (12)

 

محمية وادى الاسيوطى (13)
محمية وادى الاسيوطى (13)

 

محمية وادى الاسيوطى (14)
محمية وادى الاسيوطى (14)

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

محمية الوادى الاسيوطى

ساحل سليم

النحل المصرى

النحل الفرعونى



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