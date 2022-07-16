محافظ أسوان: اجتماعات تنسيقية لتفعيل مبادرة الأزهر لعدم المغالاة بمهور الزواج

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والأزهر الشريف لتكثيف التوعية بعدم المغالاة فى المهور والتكاليف لتشجيع الشباب على الزواج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبما يتواكب مع الفعاليات المتنوعة التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وثمن اللواء أشرف عطية هذه الجهود لتساهم فى إعلاء القيم المعنوية للزواج ، ونشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصرى ، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية فقد تم عقد إجتماع لأعضاء الفرع لتقييم المرحلة الأولى من مبادرة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، ووضع تصور عام لخطة الأنشطة للفرع فى المرحلة القادمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ولاسيما داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأوضحت، بأنه تم بالتوازى التنسيق مع اللواء حاتم قنديل أمين الصندوق المصرى للتجديف لتشجيع الفتيات والمرأة لممارسة رياضة التجديف والمشاركة فى المسابقة التى سيتم تنظيمها فى شهر سبتمبر القادم ، والتعريف بالعوائد الإيجابية لهذه الرياضة على صحة المرأة.

وتوازى مع ذلك تنظيم ندوة تثقيفية عن المفاهيم الخاصة بالإعاقة بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، بجانب تنظيم فقرات فنية للإنشاد الدينى وإلقاء الأبيات الشعرية المتنوعة.