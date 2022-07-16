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متحدث الصحة: لم يتم تخصيص مستشفيات عزل صحى لمصابى كورونا بمصر حتى الآن

السبت، 16 يوليه 2022 10:41 م
متحدث الصحة: لم يتم تخصيص مستشفيات عزل صحى لمصابى كورونا بمصر حتى الآن حسام عبد الغفار - المتحدث باسم وزارة الصحة
محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: أنه لم يتم تخصيص مستشفيات عزل صحى لـمصابى كورونا فى مصر حتى الآن، ولا صحة لما تردد بشأن هذا الأمر، مؤكدا ان هناك 49 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن 6 مليون مواطن حصلوا على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، مضيفا أن من أصيب بالعدوى من قبل لا يكتسب مناعة من الإصابة لفترة طويلة كما هو شائع.

 

وتابع أن معدلات الوفيات الحالية بكورونا فى أقل مستوياتها، مضيفا أن 97% من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا لمتحور أوميكرون، متابعا أنه من المبكر أن نحكم على دخول موجة جديدة من الكورونا لمجرد وجود ارتفاع فى زيادة الإصابات.


متحدث الصحة

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كورونا

مساء دى ام سى

موجة كورونا



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