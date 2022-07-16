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لوجانسك: القوات الأوكرانية تحرق حقول القمح

السبت، 16 يوليه 2022 04:00 ص
لوجانسك: القوات الأوكرانية تحرق حقول القمح قمح أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت جمهورية لوجانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية حرقت حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها أمام تقدم القوات الروسية، في خطوات انتقامية.

وقال مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوجانسك فيتالي كيسيليوف: "طردت قواتنا الفاشيين بنجاح من بلدة فولتشيياروفكا، حيث فروا باتجاه سيفيرسك وأضرموا النار في حقول الحبوب على طريقهم".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم المروحيات لهذا الغرض، وأن حادثا مماثلا وقع في بلدة روبيجنويه، حيث "استهدفت القوات الأوكرانية صومعة للحبوب، مما أسفر عن احتراقها".

وأضاف أن "هذا كان احتياطي استراتيجي لمدن روبيجنويه وسفيرودونيتسك وليسيتشانسك وكراسني ليمان والبلدات الصغيرة المجاورة".

وقال إن القوات الأوكرانية "تستخدم التكتيكات ذاتها في جمهورية دونيتسك الشعبية".


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