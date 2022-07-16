وقال ماكرون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" وفق ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم /السبت/- إن التضامن أمرا أوروبيا.. قبل عام عندما كانت اليونان تواجه حرائق غابات مروعة حشدنا أنفسنا كأوروبيين وبعد ظهر هذا اليوم، وصلت طائرات من قوات الإنقاذ اليونانية إلى الجنوب لدعم عمل رجال الإطفاء لدينا".



جدير بالذكر أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم في جنوب غرب فرنسا مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة وقد احرقت النيران حتى الآن 7300 هكتار، بحسب السلطات.