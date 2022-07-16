اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غدًا.. بدء التقديم للمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعى

السبت، 16 يوليه 2022 11:50 م
غدًا.. بدء التقديم للمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعى جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تقرر بدء التقديم للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة فى العام الدراسى 2022 بحد أدنى 415 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية، و235 درجة للشهادة الإعدادية العامة وبشرط أن تكون الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة من محافظة القاهرة.

 

علما بأن تقديم الأوراق يبدأ غدا الأحد الموافق 17 من يوليو الجارى 2022 م ولمدة أسبوعين بمقر المعهد بمستشفى الحسين الجامعي.

 

 

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

معهد التمريض

مستشفى الحسين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة