عودة بعثة حجاج الجمعيات في دمياط اليوم.. صور

دمياط معتز الشربيني

استقبل وفد من مديرية تضامن دمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن اليوم السبت بعثة حجاج جمعيات دمياط بعد عودتهم اإلي ارض الوطن بكافة أعضائها .

حيث كان في استقبالهم بمقر ديوان عام المديرية ، حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط ، وأعضاء مكتب الحج بالمديرية وإدارة الجمعيات .

ومن جانبة تقدم وكيل الوزارة بكل الشكر والتقدير خالد عابد رئيس البعثة لهذا العام ، وجميع أعضاء المؤسسة القومية للحج وذلك لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن .

وأكد وكيل وزارةالتضامن عودة جميع الحجاج سالمين وفي احسن حال.