اليوم السابع
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السبت، 16 يوليه 2022 11:37 م
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عودة بعثة حجاج الجمعيات في دمياط اليوم.. صور

السبت، 16 يوليه 2022 10:34 م
عودة بعثة حجاج الجمعيات في دمياط اليوم.. صور عودة المسافرين
دمياط معتز الشربيني

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استقبل وفد من مديرية تضامن دمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن  اليوم السبت بعثة حجاج جمعيات دمياط بعد عودتهم اإلي ارض الوطن بكافة أعضائها .
 
حيث كان في استقبالهم بمقر ديوان عام المديرية ،  حسام عبد الغفار  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط ، وأعضاء مكتب الحج بالمديرية وإدارة الجمعيات .
 
ومن جانبة  تقدم وكيل الوزارة  بكل الشكر والتقدير خالد عابد  رئيس البعثة لهذا العام  ، وجميع أعضاء المؤسسة القومية للحج وذلك لجهودهم  في خدمة ضيوف الرحمن .
 
وأكد وكيل وزارةالتضامن عودة جميع الحجاج سالمين وفي احسن حال. 
 
 
 

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