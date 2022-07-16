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طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

السبت، 16 يوليه 2022 10:12 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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يؤدى غدا الأحد، طلاب الثانوية العامة الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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