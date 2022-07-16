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طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يؤدون امتحان التاريخ

السبت، 16 يوليه 2022 09:57 ص
طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يؤدون امتحان التاريخ وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) أداء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى).
 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحه أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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