ضبط 4 مخابز هربت 182 شيكارة دقيق مدعم لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة على المخابز بمركزى حوش عيسى و أبو المطامير.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 مخابز قاموا بالتصرف فى 182 شيكارة دقيق بلدى مدعم، عن طريق البيع فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 9 مخابز لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير محضرين لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، وكذلك تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.